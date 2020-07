Termas de Amarante reabrem cumprindo directrizes da DGS

As Termas de Amarante vão reabrir na segunda-feira, após quatro meses de encerramento devido à covid-19, informou nesta sexta-feira a autarquia, indicando que serão respeitadas as directrizes da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

“Com novas regras de funcionamento, e seguindo todas as directrizes da Direcção Geral da Saúde, as Termas de Amarante terão um novo horário de atendimento, das 08:00 às 20:00 de segunda-feira a sábado, encerrando à hora de almoço, entre as 13h00 e as 15h00, para reforço dos protocolos de desinfecção”, lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, entidade proprietária da estância termal, “foram ainda definidas medidas preventivas adicionais, nomeadamente na admissão dos termalistas, com uma triagem médica não presencial até 72 horas antes da consulta no estabelecimento termal, na suspensão de alguns tratamentos e outros serviços não essenciais e nos indicadores de frequência máxima de termalistas por tratamentos e áreas do edifício”.

Foram ainda “reforçados os procedimentos de higienização das instalações e equipamentos, protocolo de higiene necessários para os termalistas e as recomendações de conduta social”.

Assinala-se, por outro lado, que o “período entre consultas e tratamentos será mais espaçado e as marcações devem ser feitas previamente”, de preferência por telefone ou correio electrónico.

Está, por outro lado, proibida a entrada de acompanhantes, excepto crianças e clientes com mobilidade reduzida.

As Termas de Amarante abriram ao público em Janeiro de 2019 com indicações terapêuticas para doenças do aparelho, reumáticas e musculoesqueléticas.