Moradores do Areeiro concordam com ciclovia na Avenida de Roma

A maioria dos moradores do Areeiro (62,91%) concorda com a instalação da nova ciclovia na Avenida de Roma, sendo que 56,76% considera que esta deveria ser uma ciclovia dedicada (ou seja, transformando “uma das vias de circulação numa ciclovia bidireccional”), em vez de uma ciclovia partilhada, o que exigiria redução de velocidade. Estes é o resultado de um inquérito online promovido pela associação “Vizinhos do Areeiro”. Os votos, recolhidos de 6 a 14 de Julho, abrangeram várias questões distintas.

As opiniões divergem no que diz respeito ao aumento da largura da ciclovia. À pergunta “considera que a CML deve suprimir a faixa central (separador) da Avenida de Roma?”, 50,68% concorda e 49,32% discorda, numa diferença de apenas duas pessoas. Também não há consensos relativamente à redução de lugares de estacionamento automóvel na avenida: 42% defende-o, “mas com compensação via redução de preços e/ou novas avenças no Parque do Pessa [parque do Jardim Fernando Pessa] e da Praça de Londres”; 12% defende a redução sem compensações, mas 46% insiste que “não é aceitável a redução de lugares”.

A plataforma de votação, a Lime Survey, foi escolhida pelos seus mecanismos de segurança, que a Vizinhos do Areeiro assegura “garantirem que a visão dos que participaram correspondia - tanto quanto era possível - a um quadro representativo da opinião dos moradores e trabalhadores”. Foi a segunda tentativa de votação sobre o assunto, uma vez que a primeira, efectuada noutra plataforma, "foi anulada porque começou a ser partilhada em grupos de activistas e absorveu uma grande quantidade de votos inválidos”.

A votação foi feita com o objectivo de auxiliar a Câmara Municipal a implementar as ciclovias. Contudo, a associação frisa que a posição colectiva das votações “não visa (nunca visou) ditar se haverá ou não obra”, mas sim a mera construção de uma visão colectiva sobre a questão.

