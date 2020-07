Transportes públicos: Bernardino Soares desafia Governo a avançar com requisição civil

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, desafia o Governo a avançar com uma requisição civil para fazer face ao problema que se vive nos transportes públicos, no contexto da pandemia. O autarca entende que o executivo de António Costa deve procurar respostas, por exemplo, junto de empresas rodoviárias do sector privado para enfrentar o que considera ser uma “situação excepcional”.

