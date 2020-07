Câmara de Peniche diz que surf em Fevereiro favorece turismo fora de época

A marcação da etapa do circuito mundial de surf para Fevereiro de 2021, depois do adiamento das competições de 2020, agradou ao presidente da Câmara de Peniche, observando que é uma oportunidade para o turismo fora de época.

“Vai ser uma nova experiência, que vamos agarrar com todas as forças para fazer o melhor possível, no apoio à organização”, frisou o presidente da Câmara Municipal de Peniche, Henrique Bertino, em declarações à Lusa.

As edições de 2020 dos circuitos mundiais de surf foram canceladas na sexta-feira, devido à pandemia de covid-19, tendo a Liga Mundial de Surf (WSL) divulgado o calendário para 2021, com Peniche como única etapa europeia, entre 18 e 28 de Fevereiro.

“Sabemos que vamos ter uma prova, enquanto outros ficaram sem campeonatos. Isso é positivo. Sendo impossível existir este ano, não havia muitas alternativas. Fevereiro é, normalmente, uma boa época de ondas, o que também é uma mais-valia. Para já, temos de ficar satisfeitos”, frisou o edil.

Peniche acolhe campeonatos do circuito mundial desde 2009, que foram sempre disputados nos meses de Setembro e Outubro.

“É uma oportunidade porque ocorre numa altura em que a afluência a Peniche é menor, podendo ser complementar aos meses com maior actividade turística. Espero que tenhamos sorte com o tempo, porque esse também é um mês de chuva. Daí que só depois de acontecer poderemos tirar conclusões”, concluiu Bertino.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Francisco Spínola, responsável da Liga Mundial de Surf (WSL) Europa, África e Médio Oriente, sublinhou que “Portugal será o epicentro do surf mundial, desta vez em Fevereiro”.

“No fundo é replicar o que temos vindo a fazer em Outubro, em Peniche. Se conseguirmos transpor esta visibilidade para Fevereiro é mais um impulso significativo no Turismo e na economia, no continuo esforço de quebrar a sazonalidade”, frisou Spínola.

As primeiras seis etapas, de um total de 11, do circuito mundial já tinham sido adiadas, mas a WSL optou por cancelar as restantes provas, entre as quais o MEO Rip Curl Pro Portugal, previsto para o período entre 14 e 25 de Outubro, que integrava ainda o circuito feminino.