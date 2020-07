Câmara de Águeda avança com construção da Ecopista do Vouga

A Câmara de Águeda, no distrito de Aveiro, revelou hoje que vai avançar com a Ecopista do Vouga, a partir do Complexo Ferroviário de Sernada até ao lugar de Foz, interligando aí com a de Sever do Vouga.

“A Câmara de Águeda vai avançar com a construção do troço da Ecopista do Vouga, um projecto de execução de um traçado ciclável e pedestre que faz a interligação com vários municípios, criando uma rede de ecopistas de âmbito regional, referiu a autarquia.

O projecto da pista no município de Águeda, que se enquadra numa rede mais vasta de ligação das ecopistas do Vouga, Dão e Mondego, terá um investimento elegível de pouco mais de 151 mil euros, sendo que 70% do valor é comparticipado pelo Turismo de Portugal, através do Programa Valorizar, no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Designado como “Projecto de infra-estruturação, monitorização e gestão integrada dos traçados estruturantes da Grande Rota da Ria de Aveiro – Ecopista do Vouga”, o novo troço ligará Sernada do Vouga (Águeda) ao lugar de Foz, na “fronteira entre os municípios vizinhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga.

O percurso, de cerca de 4,6 quilómetros, tem cerca de 800 metros em Albergaria-a-Velha, o que levou os dois municípios a estabelecer um acordo de comparticipação financeira proporcional, cabendo a execução da obra a Águeda.

“Fica, assim, assegurada a ligação do Complexo Ferroviário de Sernada da Ecopista do Vouga até à Ecopista do Dão”, referiu Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, salientando que se trata de um projecto que “valoriza a região em termos históricos, ambientais e turísticos”.

Entre Sernada do Vouga e o nó da Auto-estrada 25 (A25), no Carvoeiro, estão previstas intervenções pontuais de melhoria da estrada, bem como a instalação de sinalética vertical e marcações no asfalto, enquanto do nó da A25 até à Foz será construída uma ciclovia, utilizando o espaço canal da Linha Ferroviária do Vouga.

A Ecopista, que utiliza o traçado do ramal de Viseu da Linha do Vouga, permite ligar, a partir de Sernada, vários concelhos, designadamente Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, S. Pedro do Sul, Viseu, Tondela e Santa Comba Dão, numa extensão total de cerca de 128 quilómetros.