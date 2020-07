Princesa Beatrice já casou, numa cerimónia privada em Windsor

Beatrice, a filha mais nova do príncipe André e a nona na linha de sucessão ao trono britânico, casou com Edoardo Mapelli Mozzi, um magnata do negócio imobiliário, na manhã desta sexta-feira. O casal começou a namorar em 2018 e ficou noivo em Setembro passado.

O casamento estava planeado para o passado mês de Maio, mas com a chegada da pandemia e o escândalo em que o pai de Beatrice se viu envolvido, o evento foi adiado. A cerimónia que sempre foi pensada ser mais íntima, decorreu nesta manhã em Windsor e contou apenas com a família mais próxima, incluindo os avós, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe.

De forma inesperada, o casamento não foi anunciado pelo Palácio de Buckingham e as fotografias só foram divulgadas mais tarde, ao contrário do que costuma acontecer neste tipo de eventos que envolvem a família real britânica. Esta sexta-feira, Buckingham dá conta do aniversário de Camila, mulher de Carlos, que chegou aos 73 anos. A BBC e o Daily Mail avançam que André, duque de York, marcou presença no casamento da filha. Após a detenção da ex-companheira de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, o príncipe tem evitado aparecer em público.

As duas famílias, Windsor e Mapelli Mozzi, conhecem-se há vários anos, mas crê-se que Beatrice e Edoardo se aproximaram depois do casamento da irmã mais nova da princesa, Eugenie, em 2018. Beatrice não se dedica a tempo inteiro aos deveres reais, trabalhando para a Afiniti, uma empresa que desenvolve software de inteligência artificial, na qual é vice-presidente do departamento de parcerias e estratégia. Edoardo tem um filho pequeno de um relacionamento anterior.

Isabel II e o príncipe Filipe têm-se mantido em confinamento no castelo de Windsor desde a chegada da pandemia ao Reino Unido. Com as medidas de segurança a serem levantadas no país, a rainha esteve presente no casamento da neta e foi depois para uma cerimónia privada, no mesmo castelo, para condecorar o veterano de guerra Tom Moore, de cem anos, que conseguiu angariar 32 milhões de libras (cerca de 35 milhões de euros) para o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS na sigla inglesa).

Texto editado por Bárbara Wong