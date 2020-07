Israel: abraçar uma árvore pode ajudar a combater as ausências por culpa do coronavírus

Abraçar uma árvore, já que não se pode abraçar amigos ou familiares. É a mensagem que a Autoridade de Natureza e Parques de Israel está a promover nas redes sociais para tentar ajudar quem sente falta do contacto físico devido às regras de distanciamento social impostas por causa da pandemia de covid-19. A campanha surge depois de uma iniciativa semelhante ter sido lançada, em Abril, pelos serviços florestais islandeses.

“Neste período desagradável de pandemia, recomendamos que as pessoas pelo mundo fora saiam de casa e vão para a natureza, inspirem fundo, abracem uma árvore e expressem o seu amor”, defende Orit Steinfeld, director de marketing, no Parque Nacional de Apollonia, em Herzliya, Israel.

No parque, a cerca de 15 quilómetros a norte de Tel Avive, “abraçadores” de árvores como Barbara Grant acataram o conselho durante uma viagem organizada pela autoridade israelita. “A conexão, o toque e o abraço são das necessidades mais básicas do ser humano”, descreveu Grant à Reuters, lamentando que, como precaução, não possa abraçar os seus netos.

Também Moshe Hazan e Pat Arthur foram juntos ao parque natural, com o objectivo de alargar os abraços para além de um do outro. “Ultimamente não temos abraçado muita gente. Nem os nossos filhos, nem os nossos netos. Abraçar uma árvore é algo agradável de ser fazer”, confidenciou Hazan.

Depois de ter conseguido achatar a curva de novas infecções em Maio, Israel tem visto um aumento de novos casos nas últimas semanas. O Governo decidiu, nesta sexta-feira, encerrar durante o fim-de-semana estabelecimentos como centros comerciais, lojas ou piscinas, depois de a maioria dos negócios ter reaberto em Maio, tal como as escolas. O país tornou as máscaras obrigatórias mesmo na rua e os cidadãos são aconselhados a evitar contacto físico com familiares mais velhos, com as visitas a lares a serem feitas apenas ao ar livre. Israel já ultrapassou os 44 mil casos confirmados de infecção, com 377 mortos.