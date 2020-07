“Os melhores enoturismos do mundo”: Crasto e Noval, duas quintas do Douro no top

Com a Quinta do Crasto em 8.º lugar no top 50 dos prémios World’s Best Vineyards 2020, e a Quinta do Noval no 49.º, o Douro brilha duas vezes nesta selecção dos melhores enoturismos que percorre 18 países.

Esta “lista de ouro”, informa a organização, é decidida através da votação de “mais de 500 especialistas de vinhos, sommeliers e jornalistas de viagens de todo o mundo”. O top 50 de 2020, resumem, “revela as mais fantásticas experiências” no mundo do turismo de vinhos”, os “melhores sítios para saborear vinhos extraordinários e aprender sobre as vinhas e a vinicultura”.

Outro realce desta competição internacional criada pelo grupo londrino Wiliam Reed: quase todas garantem “vistas soberbas, restaurantes e alojamentos”. Para a avaliação contam também critérios como a arquitectura, a oferta, as boas práticas ambientais e, obviamente, a qualidade dos vinhos.

Tudo somado, a pontuação mais alta no World's Best Vineyards para uma propriedade portuguesa foi para a Quinta do Crasto, que já surge na lista – que tem como top 3 a Zuccardi Valle de Uco da Argentina, a Bodega Garzón do Uruguai e Domäne Wachau na Áustria – pelo segundo ano consecutivo (o ano passado era número 4).

Elogiada pelas vistas, a Quinta do Crasto, que reabriu a 1 de Junho, entre a Régua e o Pinhão, é também destacada pelo Vinho do Porto, pelas visitas guiadas, pelas provas ou pela gastronomia, e tem direito a uma cereja no topo do bolo, bem realçada na ficha do top: a very fine piscina infinita com “o majestoso vale do Douro como cenário” e que foi desenhada por Eduardo Souto de Moura, vencedor do “óscar” da arquitectura em 2011, o prémio Pritzker.

Em comunicado, a quinta destaca ainda outras mais-valias: além do selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, “os passeios a pé pelas vinhas e adegas, as viagens na clássica Bedford, as provas de vinhos e as refeições no terraço com vista para o rio”.

Quinta do Noval Paulo Ricca Quinta do Noval Adriano Miranda Fotogaleria Paulo Ricca

Já a única outra representante portuguesa, a histórica Quinta do Noval (desde 1715) ficou numa posição menos destacada no top (em 49.º), mas saliente-se que é toda uma lista de pesos-pesados do enoturismo mundial.

Para mais, no texto em que se resume a distinção da entrada na lista da Noval, a referência é de que aqui se encontra um “douro quintessencial”. No coração do Douro, produtora do “mais famoso dos Portos Vintage - Nacional, é “uma janela através da qual os amantes do vinho podem aceder à alma desta região de tirar o fôlego”. Grandes vinhos, uma localização privilegiada, com vinhas “com as castas mais nobres do Douro, pelo Pinhão e Roncão, provas guiadas, visitas privadas, centros de visitas (um recente no Pinhão, outro em Gaia) são alguns dos destaques.



1 Zuccardi Valle de Uco, Argentina

2 Bodega Garzón, Uruguai

3 Domäne Wachau, Áustria

4 Montes, Chile

5 Robert Mondavi Winery, EUA

6 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, Espanha

7 Château Smith Haut Lafitte, França

8 Quinta do Crasto, Portugal

9 Antinori nel Chianti Classico, Itália

10 VIK Winery, Chile

11 Catena Zapata, Argentina

12 Schloss Johannisberg, Alemanha

13 Rippon, Nova Zelândia

14 Delaire Graff Estate,África do Sul

15 Weingut Dr Loosen, Alemanha

16 Ridge Vineyards Monte Bello, EUA

17 Craggy Range, Nova Zelândia

18 Bodega Tio Pepe, Espanha

19 Château Pichon Baron, França

20 Opus One Winery, EUA

21 Ceretto, Itália

22 Château Margaux, França

23 Bodegas Salentein, Argentina

24 Penfolds Magill Estate, Austrália

25 Henschke, Australia

26 Bodega Bouza, Uruguai

27 Clos Apalta, Chile

28 Champagne Taittinger, França

29 Champagne Billecart-Salmon, France

30 Château Mercian Mariko Winery, Japão

31 Château d'Yquem, França

32 Bodegas RE, Chile

33 Château Mouton Rothschild, França

34 d'Arenberg, Austrália

35 Viña Errázuriz, Chile

36 Gaja, Itália

37 Domaine Sigalas, Grécia

38 Château Oumsiyat, Líbano

39 Villa Melnik, Bulgária

40 Viña Casas del Bosque, Chile

41 Bodegas Vivanco, Espanha

42 Familia Torres, Espanha

43 Viu Manent, Chile

44 Maison Ruinart, França

45 Domaine Marcel Deiss, França

46 KRSMA Estates, India

47 Stag's Leap Wine Cellars, EUA

48 Château Heritage, Líbano

49 Quinta do Noval, Portugal

50 Bodega Trapiche Mendoza, Argentina