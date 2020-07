Domingo há viagens gratuitas por Lisboa em autocarros turísticos hop on hop off

“Os autocarros do Gray Line Portugal estão de volta às ruas da cidade de Lisboa” a partir desta sexta-feira, anunciou a empresa turística. Para celebrar o regresso, todos poderão viajar gratuitamente, no domingo, nos autocarros que oferecem o sistema hop on hop off, que permite ir saindo e voltando a entrar no transporte ao longo do dia e das diversas paragens na rota turística.

A utilização gratuita dos autocarros que realizam rotas turísticas pela cidade e ao longo do Tejo decorre das 9h30 às 18h. Há autocarros a cada 30 minutos, “cumprindo sempre as recomendações da Direcção-Geral de Saúde, que limita a 2/3 a capacidade das viaturas”, assinalam.

“A Cityrama Gray Line Portugal convida os portugueses a descobrirem a capital, a subirem aos autocarros hop on hop off para ver tudo aquilo que faz de Lisboa a ‘cidade da Luz’ a três metros de altura e ao ar livre”, lê-se em comunicado da empresa. “Porque Lisboa não é só para os turistas, Lisboa é de todos os portugueses” é o slogan também de um vídeo que promove o regresso destas viagens turísticas.

Para usufruir dos passeios grátis no domingo, "basta estar na paragem designada” dentro da rota, informou a empresa à Fugas. “No que diz respeito às linhas, estarão todas gratuitas no domingo": Belém - Riverside e Royal Belém, Castelo, Oriente, Cascais, Shoppings & Zoo.

Ainda no caso destes autocarros, a empresa anuncia novidades: um “pack de família (2 adultos e 2 crianças até 14 anos) pelo valor de 20 euros”, válido por 48h; e viagens grátis, em Julho e Agosto, para crianças até aos 14 anos desde que acompanhadas por um adulto. O bilhete individual custa de 8 a 28 euros, “consoante a combinação de linhas que for escolhida e a duração do bilhete – 24h ou 48h”.

Além desta retoma, a empresa prepara o regresso dos "tours guiados para descobrir outras cidades portuguesas como Fátima, Évora, Óbidos, Sintra, entre outras”, informam.