Governo admite transporte público sem limites de lotação

Metro, autocarros e comboio podem circular com dois terços da lotação máxima, para reduzir o risco de contágio da covid-19, mas o ministro que tutela o sector, Pedro Nuno Santos, admite pôr fim a essa limitação invocando dificuldades no controlo, sobretudo em hora de ponta, e a falta de estudos que comprovem os riscos acrescidos no transporte público.

“É difícil controlar a lotação num comboio, por exemplo, de Sintra, que leva duas mil pessoas, que tem 20 e tal portas, quatro plataformas na estação... Não conseguimos controlar, é impossível”, resume o governante, em declarações à TSF.

“Aquilo que temos de fazer é garantir que as pessoas todas usem máscara, garantir a higienização, diária e sempre que possível mais do que uma vez, nos comboios, mas é importante que todos saibam também que a CP tem 2000 trabalhadores diariamente dentro de comboios e só tivemos três infectados em 2000 trabalhadores”, contrapõe, Pedro Nuno Santos.

O ministro constata que Portugal é “um dos poucos países da Europa” que restringe a lotação permitida no transporte público. "A maioria das capitais, onde há até uma intensidade de utilização do transporte urbano muito maior do que na Área Metropolitana de Lisboa, não têm essa limitação.”

O governante não vai ao ponto de dizer que não existe risco no transporte público, mas sublinha que há “estudos internacionais que nos vão mostrando que não é esse o problema” e, por isso, “é preciso equacionar” o fim da limitação da lotação no transporte público. “De outra forma, vamos ter problemas sérios de mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa”, conclui.

Outro membro do Governo, Duarte Cordeiro, dizia que as pessoas se têm de habituar à ideia de “conviver com o risco”, nomeadamente na utilização de transportes públicos.

“Nós temos de nos habituar à ideia de conviver com um determinado nível de risco e de nos proteger para esse risco. Temos de nos preparar nesse sentido e a questão dos transportes é evidente”, recomenda o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador da resposta à covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é aquela onde há mais novos casos.

Ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação a propósito da estratégia de combate à pandemia e as medidas de protecção na região de Lisboa, teve de debater os transportes públicos, o reforço da oferta e as críticas à manutenção do layoff em operadores privados.

“Do ponto de vista da capacidade de resposta que cada área dos transportes tem, há umas que são mais flexíveis e outras que são mais rígidas. Há umas em que é mais fácil encontrar respostas e outras em que é mais complicado reforçar a sua oferta”, apontou.

Para o governante, há “problemas estruturais que não poderão ser resolvidos no curto prazo”. E por isso a solução passa por reajustar a oferta “a picos específicos da procura”.

A generalidade de Portugal continental encontra-se em estado de alerta, menos a Área Metropolitana de Lisboa (AML), em situação de contingência (nível intermédio) e 19 freguesias de cinco municípios da AML em calamidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas 19 freguesias foi determinado o “dever cívico de recolhimento domiciliário” e a proibição de ajuntamentos com mais de cinco pessoas.

Nas restantes autarquias da AML, os ajuntamentos estão limitados a dez pessoas, mantendo-se em toda a região o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 20h, a proibição de venda de álcool nas estações de serviço e o consumo na rua.

As 19 freguesias que permanecem em estado de calamidade são: Santa Clara (Lisboa), as quatro freguesias do município de Odivelas (Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças), as seis freguesias do concelho da Amadora (Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova), seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro) e duas freguesias de Loures (uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação).