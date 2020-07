“Todos de acordo menos um” na governança do fundo de recuperação

Não é só politicamente que a proposta do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, de ter o Conselho Europeu a votar por unanimidade os pagamentos dos planos de recuperação e resiliência de cada Estado-membro, é problemática. A solução reclamada pelo líder holandês para a governança do futuro fundo de recuperação da economia europeia, de 750 mil milhões de euros, vai contra as disposições dos tratados, concluíram os serviços jurídicos da Comissão e do Conselho Europeu.

