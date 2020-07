Sofia Araújo brilha em Madrid e afasta a dupla número 1 do mundo

É o melhor resultado da carreira de Sofia Araújo e uma vitória sensacional no World Padel Tour. No Madrid Open, terceiro torneio da época do circuito mundial, a jogadora portuguesa, fazendo dupla com a argentina María Virginia Riera, protagonizou a grande surpresa dos quartos-de-final ao afastar Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, espanholas que dividem a liderança do ranking mundial, com os parciais de 7-6 e 6-3.

Com apenas quatro presenças no currículo em quartos-de-final do WPT, Sofia Araújo voltou a mostrar na capital espanhola que atravessa um excelente momento de forma. Depois de no início do mês chegar aos “quartos” no Estrella Damm Open, prova que assinalou o regresso do WPT, Araújo e Rieira fizeram um jogo excelente e surpreenderam Salazar e Sánchez, que tinham marcado presença nas três finais de torneios disputados neste ano.

Com este triunfo, Sofia Araújo, número 28 do ranking mundial, será a a segunda jogadora portuguesa a disputar uma meia-final do World Padel Tour, repetindo a proeza conseguida no ano passado por Ana Catarina Nogueira.

Nas meias-finais, que serão disputadas neste sábado em Madrid, Sofia Araújo e Virginia Riera vão defrontar as vencedoras do confronto entre Majo Sánchez Alayeto/Mapi Sanchez Alayeto e Marta Ortega/Bea González.