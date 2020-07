Miguel Oliveira foi 20.º nos treinos livres

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi esta sexta-feira 20.º na classificação conjunta das duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que se disputa este domingo no circuito de Jerez de la Frontera.

O piloto português da equipa Tech3 passou os treinos da manhã a preparar o ritmo de corrida, com longos conjuntos de voltas com pneus usados. Foi o 18.º classificado de manhã, com o tempo de 1m38,506s, o pior das quatro KTM em pista. À tarde, com o calor a apertar no circuito andaluz, Oliveira piorou cerca de meio segundo, mas foi o 17.º, com 1m39,004s.

“Foi um bom dia para nós. Obviamente que a classificação não é aquela que queremos, mas não reflecte o trabalho que fizemos, pois não tentámos nenhuma volta rápida nem de manhã nem de tarde”, explicou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira acredita que o ritmo de corrida “é muito mais próximo dos pilotos da frente do que a classificação demonstra”.

“A equipa fez um trabalho incrível, encontrámos soluções para ter mais tracção e estamos satisfeitos com o trabalho de hoje”, disse ainda, mostrando-se esperançado num lugar entre os 10 mais rápidos da qualificação.

“Amanhã, vamos tentar garantir um lugar no ‘top 10’. Está tudo muito apertado, mas acredito que vamos conseguir”, concluiu.

O espanhol Marc Márquez (Honda), que persegue o sétimo título na categoria rainha do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1m37,350 s, à frente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e do britânico Cal Crutchlow (Honda). O GP de Espanha é a primeira prova do Mundial de MotoGP depois do adiamento do início do campeonato devido à covid-19. A primeira prova da época deveria ter sido o GP do Qatar, a 8 de Março, que foi cancelado.