Jogos com História: O gigante desce aos infernos

O resultado da votação não deixou margem para qualquer dúvida: por 10 votos a favor e apenas um contra, a Liga escocesa de futebol decidiu: o Glasgow Rangers, o mais ganhador de todos os clubes da Escócia – e o mais titulado do mundo, depois do Al Ahly, do Egipto –, não podia passar os seus direitos desportivos para a nova sociedade que assumira o controlo do clube. Foi a 4 de Julho de 2012, e a 13 desse mês foi decretado que os novos Rangers iriam disputar a época de 2012/13 na Third Division, o quarto escalão do futebol da nação mais setentrional do Reino Unido.

