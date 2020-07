Flamengo confirma saída de Jorge Jesus

O Flamengo confirmou esta sexta-feira à noite a saída de Jorge Jesus. O clube brasileiro anunciou em comunicado que o treinador de 65 anos informou, em reunião realizada esta tarde, que vai regressar a Portugal, “exercendo o seu direito contratual”. Jorge Jesus e Benfica chegaram a acordo para o regresso do treinador ao clube durante a noite passada.

O anúncio foi publicado nas redes sociais do Flamengo acompanhado por uma imagem de agradecimento.

Jorge Jesus estava ao comando dos “rubro-negros” desde Junho de 2019, tendo-se sagrado campeão brasileiro, um título que o Flamengo não vencia há dez anos, e da Taça dos Libertadores da América, 38 anos depois. No total, o técnico português conquistou seis troféus durante o seu tempo no clube do Rio de Janeiro.