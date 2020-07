Rodrigo Leão e o novo disco, o confinamento e o Alentejo

Chama-se Avis 2020 e é um novo disco de nove temas instrumentais de Rodrigo Leão, a ser lançado esta sexta-feira, 17 de Julho. Uma das curiosidades reside no facto de serem temas compostos no Alentejo, mais exactamente perto de Avis, durante o confinamento, reflectindo esse período de tempo e silêncio, mas igualmente de ansiedade e incerteza.

Com co-produção de João Eleutério e Pedro Oliveira, dois cúmplices de longa data de Rodrigo Leão, o disco aprofunda as ideias e a sonoridade de O Método, o álbum que o músico e compositor lançou em Fevereiro deste ano. O disco apresenta ainda uma nova versão para Transporte, um dos temas incluídos precisamente nesse longa-duração.

“Tive a sorte de fazer o confinamento perto de Avis, com a minha família e amigos”, esclarece Rodrigo Leão. “Estivemos juntos durante dois meses nesse refúgio inesperado, uma espécie de bolha, na qual me senti mais humano e, de alguma forma, mais feliz. Só as notícias me acordavam para a dura realidade e tudo o que fiz durante este momento singular acabou por ficar ligado. A verdade é que acabei por sentir durante estes últimos meses uma sensação de liberdade criativa pela qual há muito ansiava.”

No disco ouve-se e sente-se a atmosfera campestre, os animais, os pássaros, as caminhadas pelos campos dos seres humanos. “A verdade é que nunca havia estado tanto tempo de seguida no Alentejo. E ver tudo isto a mudar, a natureza a transformar-se, foi muito retemperador”, esclarece, “apesar de estarmos conscientes e também preocupados com o que se passava e de sabermos que estávamos numa situação privilegiada.”

Avis 2020 tem edição global pela BMG, dando continuidade à parceria iniciada com a editora no lançamento do álbum O Método. O regresso aos concertos está marcado para 15 de Agosto, com um live streaming, a partir da sala virtual do Casino do Estoril.