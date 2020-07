Braga pós-Verão com Legowelt no Gnration e festival Semibreve em Tibães

Música, som, arte, tecnologia, cinema e conferências, é aquilo que o espaço GNRation de Braga tem preparado para os meses de Setembro e Outubro. Da vasta programação o destaque vai para o produtor holandês Legowelt, com extensa discografia, que nos últimos anos tem musicado alguns filmes. É isso que irá acontecer a 23 de Outubro, onde musicará, rodeado de sintetizadores, em tempo real, Nosferatu: Phantom der Nacht (1979) do realizador alemão Werner Herzog.

Outros acontecimentos a destacar são, por exemplo, a estreia de um novo documentário sonoro da artista e documentarista portuguesa Sofia Saldanha. A Trovoada, explorando as facetas deste fenómeno natural, será apresentado a 18 de Setembro. Por sua vez o inglês Pete Kember (Sonic Boom) apresentará o novo álbum, All Things Being Equal, a 19 de Setembro. A 26 desse mesmo mês, o baterista e percussionista português João Pais Filipe juntar-se-á ao alemão Burnt Friedman, na apresentação do álbum conjunto Eurydike. Já em Outubro, a partir de dia 2, o colectivo alemão Transforma, terá patente na galeria INL do Gnration a instalação audiovisual Appoximation (tdc), resultante de uma residência artística, e a 18 de Outubro inaugurará Floating Codes do alemão Ralf Baecker, que foca o seu trabalho na relação entre arte, ciência e tecnologia.

Também em Outubro, mais exactamente a 24 e 25, a cidade de Braga, será motivo de atenção por causa do festival Semibreve, dedicado às músicas e artes electrónicas, com uma edição alternativa devido à pandemia, com programação sobretudo online e com algumas actuações no Mosteiro de Tibães. Na página oficial do evento estarão disponíveis em Outubro obras sonoras inéditas criadas a convite do festival por alguns nomes conhecidos como Ana da Silva, das The Raincoats, a veterana compositora argentina Beatriz Ferreyra ou o guitarrista americano Jim O’Rourke. As suas obras, e também de Jessica Ekomane, Kara-Lis Coverdale, Keith Fullerton Whitman ou Tyondai Braxton, estarão em instalação no Mosteiro de Tibães.

Será na Casa do Volfrâmio, na mata daquele mosteiro, que acontecerão, sem a presença de público e com transmissão online, actuações de alguns nomes convidados a realizarem residências artísticas em Braga: Pedro Maia, Klara Lewis, Laurel Halo, Nik Void e Oliver Coates são essas figuras. Haverá ainda conversas abertas a um número restrito de público no Mosteiro de Tibães, onde participarão nomes como os músicos e artistas sonoros Chris Watson e David Toop, a curadora Margarida Mendes ou o programador Pedro Santos.