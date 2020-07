Neofascismo e pós-fascismo

As reacções críticas suscitadas pelo livro de Riccardo Marchi sobre A Nova Direita Anti-Sistema. O Caso Chega, entre as quais um artigo de opinião, no PÚBLICO, assinado por 67 professores e investigadores universitários, reproduzem, em grande medida, uma discussão antiga e prolongada no tempo, com uma forte incidência em França, em torno do Front National, o partido fundado por Jean-Marie Le Pen, e em Itália, em torno da Alleanza Nazional.

Continuar a ler