Investigadores identificam seis tipos de manifestações da covid-19

Cientistas britânicos analisaram os dados de uma aplicação de rastreio de sintomas da covid-19 muito usada e identificaram seis tipos de manifestações da doença, cada uma caracterizada por um grupo de sintomas.

A equipa da universidade King's College, de Londres, concluiu que há uma correlação entre os diferentes tipos e o nível de gravidade da infecção e a probabilidade de o paciente poder vir a necessitar de equipamento auxiliar à respiração — como oxigénio ou um ventilador.

Os resultados podem ajudar os médicos a prever quais os pacientes com covid-19 que correm mais riscos de ver a sua situação deteriorar-se e de precisar de hospitalização, em futuras vagas da pandemia.

“Se conseguirmos prever quem são estas pessoas no quinto dia [de detecção da infecção], teremos tempo para lhes dar o apoio e realizar intervenções precoces, como a monitorização do nível de oxigénio no sangue e dos níveis de açúcar, e garantir que estão devidamente hidratados”, explica Claire Steves, a médica que co-liderou o estudo.

Além da tosse, febre e perda do olfacto — muitas vezes referidos como os três sintomas mais comuns da doença —, os dados da aplicação apontaram para dores de cabeça, dores musculares, fadiga, diarreia, confusão metal, perda de apetite e falta de de ar.

As consequências também variaram significativamente: alguns tiveram sintomas ligeiros, parecidos com uma gripe, outros precisaram de internamento ou morreram.

O estudo, que foi lançado esta sexta-feira e que ainda não foi revisto por pares, descreve os seis tipos:

Grupo 1 – Sintomas “semelhantes à gripe” sem febre: ausência de febre, dor de cabeça, perda de olfacto, dores musculares, tosse, dor de garganta, dor no peito;

Grupo 2 - Sintomas “semelhantes à gripe” com febre: febre, dor de cabeça, perda de olfacto, tosse, dor de garganta, rouquidão e perda de apetite;

Grupo 3- “Gastrointestinal”: dor de cabeça, perda de olfacto, perda de apetite, diarreia, dor de garganta, dor no peito, ausência de tosse;

Grupo 4 – “Fadiga (nível 1 de gravidade)”: fadiga, dor de cabeça, perda de olfacto, tosse, febre, rouquidão e dor no peito;

Grupo 5 – “Confusão [mental] (nível 2 de gravidade)”: sensação de confusão mental, dor de cabeça, perda de olfacto, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, dores musculares;

Grupo 6 – “Abdominal e respiratória (nível 3 de gravidade, elevado)”: dor de cabeça, perda de olfacto, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dores musculares, falta de ar/dificuldades respiratórias, diarreia, dor abdominal.

Os pacientes com os tipos 4, 5 e 6 apresentaram uma maior probabilidade de ter de ser hospitalizados e de necessitar de auxílio para respirar.