Fogo atinge dois edifícios em Cascais. Sete aeronaves e 244 operacionais no local

Sete aeronaves e 244 operacionais, apoiados por 63 viaturas, combatem esta quinta-feira ao final da tarde um incêndio em zona de mato em Alvide, no concelho de Cascais, confirmou ao PÚBLICO o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. O alerta foi dado às 18h07.

O fogo atingiu os telhados de dois edifícios, mas estes focos foram “rapidamente debelados”, disse à Lusa o presidente da câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

“Tivemos focos em dois prédios, mas foram rapidamente debelados” pelos meios aéreos que estão no terreno, explicou o autarca, acrescentando que “neste momento, não há nenhuma habitação em perigo, embora o incêndio ainda não esteja controlado”.

Carlos Carreiras adiantou que ainda não há informações sobre se o fogo entrou nos edifícios ou se ficou confinado aos telhados.

Alvide localiza-se na freguesia de Alcabideche. Um morador da zona explicou à Lusa que em causa está uma área de mato junto à Escola Secundária de Alvide e a circular de Cascais, de acesso público, frequentada habitualmente por residentes para passear os cães ou caminhar.

O morador referiu que está muito vento no local, o que estará a motivar a projecção das chamas por um vale no qual há algumas habitações. Um dos prédios em chamas é visível em imagens transmitidas pela SIC Notícias, com os bombeiros a combater o fogo no topo do edifício.