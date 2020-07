Polícia dispersou à força os resistentes da festa do título do FC Porto

Os últimos resistentes da festa do título do FC Porto, que ocupou algumas ruas da cidade na noite de quarta-feira, foram dispersados à força pelos agentes da PSP no local. Um grupo de cerca de 200 adeptos, dos mais de 3000 que estiveram na Avenida dos Aliados, respondeu mal aos apelos da polícia para que dispersassem, atirando objectos na direcção dos agentes, o que motivou uma carga policial. Ninguém foi detido.

“Já na parte final dos festejos”, quando os agentes tentavam sensibilizar um grupo de adeptos que se encontrava “maioritariamente sem máscara” e num “grupo compacto, sem qualquer cuidado sanitário”, foram arremessadas garrafas de vidro contra os polícias, conta o comissário Rogério Silva à Antena 1.

“Perante esse cenário foi necessário recorrer à força física para os dispersar e outros meios coercivos de forma a cessar quer o arremesso de objectos na nossa direcção quer a continuação da conduta irregular relativamente ao ajuntamento”, acrescenta o mesmo responsável.

Fonte da PSP do Porto confirma ao PÚBLICO o sucedido e acrescenta que não houve nenhuma detenção na sequência do incidente. Segundo a Antena 1, foram identificadas duas pessoas e um agente da polícia sofreu ferimentos ligeiros.

A PSP fez um perímetro de segurança na Alameda do Dragão, de modo a evitar a aglomeração de adeptos junto ao estádio do FC Porto. Os meios da polícia concentram-se também na zona dos Aliados, zona habitualmente ocupada pelos festejos portistas.

Foi precisamente para aí que se encaminharam os adeptos ao longo da noite de quarta-feira. Segundo a PSP, estiveram cerca de 3000 pessoas na Avenida dos Aliados nos festejos do 29.º título do FC Porto. O jogo terminou perto da meia-noite e durante cerca de duas horas as celebrações decorreram de forma pacífica.

Na maior parte da noite, a intervenção dos agentes foi minimalista, considerando que os festejos eram inevitáveis e que uma intervenção mais musculada podia causar uma reacção negativa das pessoas, avança fonte da PSP. A prioridade foi impedir grandes ajuntamentos de pessoas e recordar a necessidade de cumprir as regras sanitárias impostas pela pandemia.