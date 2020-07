Máscaras aos seis anos no recreio e salas ventiladas. As propostas de especialistas

Uso generalizado e obrigatório de máscaras, mesmo por crianças com menos de 10 anos, aulas por turnos com horários desencontrados, desinfectante e sabão à disposição, e ventilação adequada dos espaços. Estas são algumas estratégias avançadas por especialistas, numa altura em que se avolumam as preocupações com a reabertura das escolas em Setembro. Os investigadores e médicos ouvidos pelo PÚBLICO não estão de acordo em relação à eficácia ou à prioridade a dar a cada uma das medidas, mas num ponto, porém, parece haver consenso: ninguém sabe ao certo como vai correr este passo, no contexto da pandemia.

