Lisboa, Alentejo e Algarve fora do critério para viagens sem restrições na Europa

Há três regiões de Portugal em que a taxa de incidência da covid-19, ou seja, o número de novos casos notificados por 100 mil habitantes entre 1 e 14 de Julho fixou-se acima de 20. São elas Lisboa e Vale do Tejo, com 104,9 novos casos por 100 mil habitantes (um valor bastante acima dos restantes), o Algarve, com 26,9, e o Alentejo, que registou 22,5 novos casos por 100 mil habitantes no período já mencionado.

