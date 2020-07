Fraude com ozonoterapia: ADSE pagou por tratamento enganador para a covid-19

A Polícia Judiciária deteve cinco pessoas numa operação policial que envolveu buscas e apreensões em clínicas médicas, domicílios e sedes de empresas. Em causa estão suspeitas de prática dos crimes de corrupção activa e passiva, burla qualificada, falsificação de documento e propagação de doença.

Os detidos na Operação Terapia são dois homens (com 35 e 57 anos de idade) e 3 mulheres (com 32, 59 e 62 anos de idade), “todos profissionais com ligação ao ramo da saúde”, que irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção.

Em causa, “está um esquema fraudulento de prestação de tratamentos não comparticipados por qualquer subsistema de saúde”, nomeadamente pela ADSE. “Porém, pelo facto de serem facturados actos diferentes daqueles que são realizados, os subsistemas procedem aos pedidos de reembolsos apresentados pelos seus beneficiários”.

Os actos em investigação relacionam-se com a realização de ozonoterapias (uso do ozono para supostos fins medicinais), que, lembra a PJ, “não são comparticipadas pelos subsistemas de saúde”, incluindo pela ADSE. “As mesmas são realizadas por profissionais que não estão devidamente habilitados”, acrescenta.

“Existem indícios que os suspeitos recorrem ainda a práticas pouco esclarecedoras, convencendo os utentes de que a ozonoterapia se mostra eficaz no tratamento do covid-19 ou de que permite ganhar imunidade, explorando a fragilidade e vulnerabilidade de pessoas receosas do vírus ou mesmo infectadas, sabendo os suspeitos que com a prática destes actos podem contribuir para a propagação de doença contagiosa, criando deste modo perigo para a vida ou perigo grave para a integridade física das vítimas e de terceiros”, refere a nota da PJ.

Nestas clínicas realizam-se ainda análises clínicas, designadamente para detecção de infecção por SARS-CoV-2, sem para tal estarem licenciadas ou reunirem as condições necessárias, designadamente de direcção clínica.

A operação policial está a ser realizada por 50 elementos da PJ, com a colaboração da Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde, estando a dar cumprimento a vários mandados de busca e detenção, “com a finalidade de recolher elementos de prova que consubstanciem os indícios já constantes do inquérito”.

As diligências estão a ser acompanhadas por um procurador da República do DCIAP e por um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal.

O presente inquérito está a correr os seus termos no DCIAP.