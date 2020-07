Covid-19: mais três mortes e 339 casos, 81% deles na região de Lisboa

Há mais três mortes (num total de 1679 óbitos) por covid-19 e 339 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que corresponde a um aumento de casos de 0,7%. Destes 339 casos, 81% deles foram registados na região de Lisboa (são 274). As três mortes que constam do boletim epidemiológico desta quinta-feira foram também registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto aos internamentos, há 476 pessoas que estão internadas em todo o país (menos duas do que na quinta-feira) com a doença e 72 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro do que no dia anterior). Há ainda registo de mais 366 pessoas que recuperaram da doença, num total de 32.476 desde Março.

Das 1679 pessoas que morreram, 86% tinham mais de 70 anos (inclusive). Nessa faixa etária, foram registados 1449 óbitos. A taxa de letalidade da doença em Portugal é de 3,5%.

Existem ainda 13.610 casos de infecção activos em Portugal. Este cálculo é feito através da subtracção do número de mortos e de recuperados do total de infecções desde o início da pandemia.

As informações foram divulgadas esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico actualizado todos os dias com os dados recolhidos até à meia-noite do dia anterior.

Na quarta-feira tinham sido registadas mais oito mortes e 375 casos (76% deles na região de Lisboa e Vale do Tejo); houve também o maior número de recuperados desde 24 de Maio: foram mais 560 pessoas consideradas “curadas”. O boletim de quarta-feira continuava a não apresentar dados actualizados dos concelhos, dando conta de que a “caracterização demográfica dos casos confirmados terá uma actualização semanal publicada à segunda-feira, na pendência de desenvolvimentos nos sistemas de informação.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pelo mundo, há mais de 13,5 milhões de casos confirmados de infecção comunicados pelas autoridades de Saúde de cada país desde o início da pandemia. Morreram mais de 584 mil pessoas e há 7,5 milhões de pessoas “curadas”.