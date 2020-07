Sampaio: “António Franco foi um diplomata de primeiríssima água”

Numa breve evocação ao seu antigo chefe da Casa Civil durante o seu primeiro mandato em Belém, e amigo pessoal, o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, refere que “António Franco foi um diplomata de primeiríssima água”.

“Não me é fácil evocar o António Franco neste momento em que ficamos como à beira do precipício, nesse limiar em que subitamente a vida estanca”, começa Jorge Sampaio, referindo-se à morte, esta quarta-feira, do seu antigo colaborador.

O ex-Presidente destaca o notável servidor do Estado, dotado de um grande sentido de humor, que “tinha um talento raro e subtil para lidar com situações delicadas e um diplomata de primeiríssima água”.

Depois, num registo mais pessoal, Jorge Sampaio salienta os princípios fortes que nortearam toda a vida de António Franco. “Um acérrimo defensor da liberdade que a cada um assiste de traçar a sua vida e de a saborear por inteiro”, escreve Sampaio.

“[Foi] um embaixador distinto que exerceu importantes funções ao longo da sua carreira”, escreveu esta quinta-feira no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa. “O Presidente da República apresentou sentidos pêsames à embaixadora Ana Gomes [viúva] e restante família”, refere Marcelo.

Também esta quinta-feira, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, mostrou “tristeza e consternação” pela morte do diplomata.

“Ao longo da sua brilhante carreira serviu o seu país sempre com distinção e honrando o nome de Portugal”, assinala Ferro. Neste ponto, assinala a sua contribuição para a consolidação do processo de paz em Angola, distinguindo, assim, a capacidade de António Franco para lidar com situações difíceis e delicadas, já assinalada pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio.