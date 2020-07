Um repetente e um estreante disputam sábado as eleições para a distrital do PS-Porto

A Federação do PS-Porto, a maior do partido, vai a votos neste sábado e, desta vez, após quatro anos de lista única às eleições, há dois candidatos: Manuel Pizarro, que se recandidata a um terceiro mandato; e José Manuel Ribeiro, que se estreia neste tipo de disputa. O primeiro é eurodeputado, eleito nas europeias de 2019. O segundo é presidente da Câmara de Valongo, desde 2013.

O vencedor deste combate terá a difícil tarefa de preparar o processo autárquico do próximo ano no distrito. A reconquista da Câmara do Porto, que Manuel Pizarro perdeu por duas vezes para o independente Rui Moreira, está no topo das prioridades dos candidatos.

Com as eleições autárquicas de 2021 em pano de fundo, Manuel Pizarro estabelece metas para o partido: “A nossa ambição é crescer no distrito, reforçando o poder do PS a nível autárquico”.

“A nossa ideia é absolutamente clara: vamos vencer onde já somos poder e aumentar o número de presidências de câmara. Temos 11 dos 18 municípios e ambicionamos vencer cada um dos outros municípios”, declara o candidato, revelando que o partido está a trabalhar em cada um dos concelhos para encontrar a plataforma política e os protagonistas adequados a este objectivo. “E isso inclui a Câmara do Porto”, declara o líder da distrital socialista.

O actual líder da maior federação do partido reafirma que o “PS nunca desistiu do Porto, e não o vai fazer agora”. Atirando para o final do ano o anúncio do candidato, Pizarro adiantou ao PÚBLICO que tem “dois nomes bons” para disputar a presidência da segunda câmara do país, mas ainda não tomou nenhuma decisão.

Afirmando que o “PS tem a melhor proposta política para o Porto”, o também vereador neste município assegura que “há muitos portuenses que têm muitas saudades de ver o PS na governação da cidade, e todos aqueles que desejam uma governação inclusiva da cidade seguramente serão sensíveis à nossa proposta política”. “Se fosse o PS a governar a cidade, os portuenses teriam melhor qualidade de vida, porque havia menos desigualdade social, haveria melhor acesso à habitação e melhor mobilidade”. E deixa uma farpa a Rui Moreira. “No Porto, centenas ou milhares de crianças ficaram excluídas do sistema educativo, porque a Câmara do Porto recusou a proposta do PS para que estas crianças tivessem condições tecnológicas para assistir às aulas de forma adequada, ao contrário do que aconteceu nas câmaras socialistas”. E Pizarro queixa-se do “dramatismo” que é a habitação na cidade, um pelouro que já tutelou quando o PS esteve na governação da Câmara do Porto, no primeiro mandato de Rui Moreira que viria a romper o acordo com os socialista em Maio de 2017, a poucos meses das autárquicas.

Com o lema “Continuar unidos pelas vitórias do PS”, o candidato promete voltar a unir o PS caso seja reeleito. Sobre a candidatura adversária, encara-a com naturalidade e garante que não descortinou “nada que “justifique nenhum desacordo estratégico” ou “um desentendimento político”, depois de ler “atentamente” os documentos produzidos pela candidatura de José Manuel Ribeiro.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, falar com José Manuel Ribeiro que não se mostrou disponível.

Esta terça-feira, em declarações ao Porto Canal, o candidato disse que o “PS-Porto está doente”. “Neste momento há uma liderança que tem um pé em Bruxelas e um pé no Porto”, declarou, afirmando que “não tem havido respeito pelas bases, nem debate interno”. E atirou um exemplo: “Anunciou-se há dias um pacote de várias centenas de milhões de euros para a mobilidade na área metropolitana [do Porto] e não houve um debate interno” sobre o tema.

Desta vez, por causa da pandemia, as urnas não abrem todas à mesma hora, mas o encerramento está marcado para as 19h. De forma a garantir o afastamento físico e a protecção da saúde pública, vai haver desdobramento de listas e algumas secções de voto foram transferidas para outros locais. Nestas eleições há 12.500 militantes em condições de votar.