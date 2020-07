Nuno Santos sobe de director de programas a director-geral da TVI

Seis meses depois de ter assumido as funções de director de programas da TVI, Nuno Santos sobe agora ao patamar acima: a Media Capital acaba de anunciar que passa a partir de hoje a ser o novo director-geral da TVI. Em Janeiro, Nuno Santos tinha-se transferido do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol para a estação de Queluz para substituir Felipa Garnel que permanecera no cargo também uns meros seis meses (ocupara o lugar de Bruno Santos que saíra no Verão passado depois de sete anos à frente do pelouro da programação).

O anúncio das novas funções de Nuno Santos chegam apenas três horas depois de a administração ter tornado pública a saída do administrador delegado Luís Cabral a seu pedido e a sua substituição por Manuel Alves Monteiro, que já era administrador não-executivo.

Mas as alterações na estrutura não vão ficar por aqui: no comunicado enviado às redacções, a estação adianta que “a nova estrutura da TVI será anunciada brevemente”. Ou seja, trata-se de uma remodelação completa já que será preciso escolher um novo director de programas para o lugar de Nuno Santos e também um novo director de informação depois de Sérgio Figueiredo ter deixado o cargo na passada semana - as suas funções têm sido asseguradas interinamente pelo jornalista Pedro Pinto, até aqui subdirector.

“Profissional reputado e experiente, dirigiu a programação dos três principais canais e Informação da RTP, tendo sido também o fundador e primeiro director da SIC Notícias”, diz a TVI sobre Nuno Santos.