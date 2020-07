Morreu António Franco, o diplomata que chegou ao topo e saiu quando quis

O embaixador António Franco, de 76 anos e durante anos chefe da Casa Civil do Presidente Jorge Sampaio, morreu esta quarta-feira à noite, em Lisboa, com um cancro descoberto há escassos dias.

Promovido a embaixador full rank em 2001, pouco depois de chegar a Brasília para chefiar a embaixada de Portugal, fez o normal mandato de três anos e, no fim, pediu a aposentação. Tinha 60 anos e sentiu que era tempo de se retirar, saindo quase dez anos antes do que é a rotina na vida dos embaixadores. Franco saiu da carreira e retirou-se da vida activa, passando a viver na casa da Azóia, em Sintra, onde se dedicou a ver cinema e a ouvir ópera, acompanhando à distância a carreira da mulher, a diplomata e ex-eurodeputada socialista Ana Gomes.

“Estou grato por ter tido oportunidade de servir Portugal e o Estado, como diplomata, ao longo dos últimos 35 anos”, escreveu em Dezembro de 2004 no telegrama que enviou ao ministro António Monteiro, seu amigo próximo, a formalizar o pedido para sair da carreira. “Servi, salvo erro, sob 6 Presidentes da República, 14 primeiros-ministros e 16 ministros dos Negócios Estrangeiros. Da generalidade daqueles com quem colaborei, acidental ou duradouramente, guardo boa memória e gratas lembranças, sobretudo dos que já eram ou me deram a honra de passar a ser meus amigos. Julgo que a ninguém melindrarei se evocar, por todas, a saudosíssima figura de Ernesto Melo Antunes.”

O major Melo Antunes (1933-1999), um dos estrategos da revolução de Abril de 1974, foi duas vezes ministro dos Negócios Estrangeiros no início da democracia. Franco e Melo Antunes ficaram amigos íntimos nesse período e, conta José Pedro Castanheira em Sampaio, Uma Biografia (Porto Editora, 2012), durante os meses do Verão Quente de 1975 reuniam-se com frequência em casa de Melo Antunes, em Entrecampos, Lisboa, com Sampaio — na altura secretário de Estado da Cooperação Externa — e outros, até de madrugada, a discutir o futuro do país.

Em 2004, Monteiro, hoje reformado da diplomacia e presidente da Fundação Millennium BCP, tentou demover o amigo a sair da carreira. “Disse-lhe que ele devia ser secretário-geral do ministério, que tinha todas as características necessárias”, contou ao PÚBLICO. “Insisti, eu e outros colegas, para que não saísse da carreira, que ainda tinha muito para dar, mas ele não quis.”

Franco nasceu em Março de 1944, em Lisboa, licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa e entrou como adido de embaixada, o nível mais baixo da carreira diplomática, em 1970, era ministro dos Negócios Estrangeiro Rui Patrício, o último chefe da diplomacia do Estado Novo. Está em Lisboa quando cai a ditadura e é nomeado vogal da Comissão para o Saneamento e Reclassificação do ministério em Outubro de 1974, mas sai, a seu pedido, em Setembro de 1975, por discordar do processo. No ano seguinte, integra a Comissão de Reestruturação do MNE e em 1977 é adjunto do gabinete do presidente da Comissão Constitucional.

Foi cônsul-geral em Luanda entre 1986 e 1990, cônsul-geral em Barcelona entre 1990 e 1991, e a seguir adjunto do chefe da Missão Temporária de Portugal junto das Estruturas do Processo de Paz em Angola, António Monteiro, entre 1991 e 1993, os anos do segundo período da guerra civil angolana. A seguir, em 1994, tem o seu primeiro posto como embaixador, em São Tomé e Príncipe. Dois anos depois, Sampaio convida-o para chefe da Casa Civil do Presidente da República, cargo que ocupa durante seis anos. Em 2001, vai para Brasília como embaixador, nomeado pelo então ministro Jaime Gama.