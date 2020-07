Media Capital substitui CEO Luís Cabral por Manuel Alves Monteiro

Um ano depois de assumir o cargo de CEO da Media Capital ao substituir Rosa Cullel, Luís Cabral apresentou renúncia nesta quinta-feira e o grupo dono da TVI já escolheu Manuel Alves Monteiro para o lugar de administrador delegado. O gestor era até aqui administrador não executivo do conselho de administração.

Em comunicado, o conselho de administração da Media Capital cita Manuel Alves Monteiro que fala da “imensa responsabilidade” do novo cargo e assume a vontade de de modernizar o grupo audiovisual, vincando contar “com todos” para o percurso de futuro.

A administração diz ainda registar com “profundo reconhecimento o contributo e reconhecida competência” de Luís Cabral no desempenho de funções “em diferentes áreas de negócio” no grupo, mostrando que o gestor abandona a empresa.