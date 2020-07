Helena Roseta: “A energia das pessoas é muito mais importante do que o dinheiro”

Arquitecta de profissão e política por convicção, aos 72 anos, Helena Roseta é uma autoridade em Habitação. Antiga presidente da Câmara de Cascais (1982-1985), vereadora da Habitação em Lisboa (2007-2013), presidente da Assembleia Municipal (2013-2019), deputada desde a Constituinte, despediu-se do Parlamento, na última legislatura, com a aprovação da Lei de Bases da Habitação. Em plena pandemia, inspirando-se no programa Bip/Zip, que lançou em Lisboa há dez anos, propôs ao primeiro-ministro o programa Bairros Saudáveis. António Costa aceitou e convidou-a para liderar o projecto.

