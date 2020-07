Residentes de lar recriam capas de álbuns clássicos

Já passaram quatro meses desde que os residentes do lar sénior Sydmar Lodge Care Home, em Londres, entraram em confinamento devido à pandemia de covid-19. Sem direito a visitas ou a saídas para o exterior, lutam contra o tédio de forma criativa. Mas de que forma? O responsável pelas actividades da residência, Robert Speker, teve a ideia de recriar capas de álbuns famosos, colocando, em substituição das estrelas do mundo da música, os idosos como protagonistas. Quando Robert partilhou, no Twitter, os dípticos que criou em conjunto com os residentes, o seu tweet tornou-se viral.

De acordo com o animador social, os residentes no lar trataram dos próprios penteados e maquilhagem e desenharam as próprias tatuagens; Robert tratou apenas do registo e da edição fotográfica e da criação de uma página de crowdfunding na qual, em nome do Sydmar Lodge Care Home, pede ajuda financeira para fazer face à pandemia.