Universidades: planear o futuro, hoje

Hoje, no mundo global, a universidade é um agente chave, com intervenção incontornável e impactos cada vez mais determinantes no desenvolvimento e na definição da própria ideia de desenvolvimento. As universidades formam pessoas e criam conhecimento para o Mundo, são alavancas de progresso nos países e regiões onde estão inseridas. Quando não se encontram nos grandes centros, o seu papel para o desenvolvimento e para a competitividade ainda é mais crucial. É o caso da minha universidade. Não há desenvolvimento, global, nacional, regional, sem universidades. São agentes chave para enfrentar os desafios do seu tempo e do seu espaço, sem esquecer nenhum destes aspetos. Mas para que sejam resposta é preciso que funcionem.

Por tudo isto, é capital que se pense, se planeie o próximo ano letivo. Não está aqui em causa a tão discutida batalha ensino presencial vs. ensino online, pois é óbvio que o ensino universitário tem que ser primordialmente presencial, seja em que área científica for, sendo que em algumas delas as competências têm que ser transmitidas e avaliadas pessoalmente, além da necessidade da vivência universitária que é tão importante e insubstituível.

O que está aqui em causa e não pode deixar de ser considerado já – ainda antes de férias – é o funcionamento do próximo ano letivo, pois infelizmente tudo nos indica que vamos continuar com o vírus entre nós. Face à incerteza, resta-nos planear, desenhar cenários prospetivos, antecipar algumas das possíveis decisões. Não podemos é permanecer alheados face às tendências atuais, nem embarcar numa navegação à vista. Este vai ser um grande desafio, e esperando que não seja necessário entrar de novo em confinamento, urge responder à pergunta: como vão as Universidades fazer para trazer, com confiança, os/as estudantes de volta nestas condições adversas? Não será uma tarefa fácil, não será certamente por ameaças do ministro da tutela, mas porque todos nós queremos que isso aconteça, docentes, estudantes e comunidade em geral. É fundamental que as Universidades se organizem atempadamente para o próximo ano letivo, pois nada vai ser como dantes, tudo mudou na nossa realidade e a mudança ficará por uns tempos, o que vai implicar muitas limitações.

É claro que numa situação destas, muitas aulas terão que ser online, as que se propiciem mais a esse modelo, como sejam as aulas teóricas. Só assim se pode evitar um número exagerado de estudantes simultaneamente presentes nas instalações, dado que as Universidades dificilmente conseguirão criar condições para turmas na ordem da centena ou mais alunos sem desrespeitar as condições sanitárias. Mas para outros tipos de aulas, como laboratoriais, teórico-práticas, seminários, que funcionam com muito menos alunos/as, devem ser criadas condições para trazer os/as estudantes para junto dos/as docentes, para junto dos/as colegas, para os lugares de convívio e trabalho da sua Universidade, fazendo com que todo este processo seja o menos disruptivo possível. Além disso, todas as formações devem dispor de algum nível de contacto presencial, porque todas beneficiam com ele, e também para não sacrificar estudantes de humanidades e ciências sociais.

Todos/as os/as intervenientes devem poder sentir-se seguros, estudantes, docentes, funcionários/as, quando o próximo ano letivo arrancar, já em setembro. As Universidades têm que criar condições, estabelecer regras de funcionamento. Este planeamento deve ser feito agora, todos/as necessitamos de saber como vai ser depois do verão, os/as docentes precisam de se organizar e de planear o modo como vão lecionar as suas disciplinas, os/as estudantes precisam de saber com o que contam, os pais dos estudantes e também a comunidade precisam de sentir confiança. Sem plano não há confiança.

A responsabilidade social das universidades nunca terá sido tão posta à prova como agora. Não há comunidade universitária sem inclusão ativa. Mas a pergunta estende-se à tutela: o que pode também o Governo fazer?

E toda a comunidade académica deve ter voz e ser envolvida neste processo de planeamento, através das estruturas colegiais ou representativas da universidade. Os/as docentes, os/as estudantes, os/as funcionários/as, os/as responsáveis académicos, devem ser ouvidos e tidos como participantes no encontro de soluções. Bem como as autoridades locais e, como não poderia deixar de ser, as autoridades de saúde locais e nacionais. Em tempos de incerteza, envolvimento e participação de todos é fundamental para enfrentar as muitas e grandes modificações que nos esperam no nosso modo de estar.

Mas, o próximo ano letivo apresenta ainda outros desafios às Universidades, como os/as estudantes que perderam capacidade económica. O que podem fazer as Universidades para não os/as deixar ficar para trás? Têm que estar atentas, avaliar, procurar casos complicados e tentar encontrar soluções. A responsabilidade social das universidades nunca terá sido tão posta à prova como agora. Não há comunidade universitária sem inclusão ativa. Mas a pergunta estende-se à tutela: o que pode também o Governo fazer? A redução de propinas sem dúvida não prejudicará ninguém, mas importa que não falhem a regra da equidade. E não menos fundamental é um reforço orçamental dos serviços de apoio social aos/às estudantes. Sobretudo, os/as estudantes internacionais, que cada vez mais contribuem para a dinâmica e prestígio das universidades portuguesas, poderão ter no fortalecimento dos instrumentos de apoio social a resposta para a sua permanência nestes tempos difíceis, fazendo a ponte para um futuro que tem de ser preparado, hoje.

