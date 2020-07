Alentejo pagão

O Alentejo é uma das regiões portuguesas que mais se orgulha da sua identidade e pugna para a defender. Fá-lo sem altivez, com o ideal de que há um lugar ao Sol para todos. Lisboeta como sou, agora a viver em Beja, invejo essa maneira de ser acolhedora. É sinal de solidariedade e tolerância.

Chocam as acusações de paganismo com que o Sr. Bispo de Beja fulmina os seus fiéis e que caíram na região como uma bomba. Chocam, mas não surpreendem, pois o clérigo já deu outras provas de profundo desconhecimento da alma alentejana. Esta é fruto de séculos de resistência e cadinho de muitas influências, entre elas a do arrianismo (não confundir com arianismo).

Entristece-me ver um pastor tão radical nos dias de hoje. O povo do Alentejo não merecia ser vilipendiado desta maneira.

Francisco Costa, Beja

Exército condenado

Na edição de domingo do PÚBLICO foi publicado um artigo sob o título “Exército condenado a reconhecer tempo em África a antigo combatente”. Para além da matéria em julgamento, que não interessa para o que me move, notei com surpresa (ou talvez não) que a advogada levanta a questão de o queixoso, cidadão natural de Moçambique, estar a ser descriminado com base na cor da pele. A juíza, ainda que indirectamente, acata esta ideia e o jornalista também mordeu o isco, indo interrogar o Exército sobre esta questão. Naquele tempo como agora, não passaria pela cabeça de ninguém no Exército gerir o pessoal ou tomar decisões baseado na cor da pele; também na Justiça, naquele tempo não julgariam alguém incluindo esse critério. Agora parece não ser assim. Porquê? Porque está na moda, resulta sempre e atemoriza quem contesta.

O caminho que a justiça está a trilhar não contribui nada para o seu prestígio.

João Nuno Barbosa, Estoril

Covid-19

O canal Sky News emitiu uma peça sobre o regresso à normalidade da vida em Bergamo – Itália, cidade martirizada pela covid-19, oportunamente retransmitida pela televisão portuguesa. Através dos depoimentos prestados junto das instituições de saúde que estiveram, e estão, na frente de combate à pandemia, traz-nos o conhecimento de que o vírus é muito mais devastador de quanto corre no comum dos cidadãos, portugueses e do resto do mundo. As consequências que recaem sobre quem é contaminado, com ou sem sintomas, não se resumem aos dias de hospitalização ou recolhimento em casa. Fica o doente com um rasto de condicionamento em grande número de órgãos vitais para o resto da vida. São citados para além dos pulmões, já conhecido, os rins, a circulação sanguínea e aumento da probabilidade de AVC e tantas outras potenciais e graves afecções.

Esta informação, obtida por experiência directa no combate à pandemia, necessita de uma confirmação científica, já que ainda pouco se sabe com segurança sobre eventual cura ou vacina. A confirmar-se o que foi dito, coagirá, a prazo, um aumento exponencial de recurso dos cidadãos às estruturas de Saúde, obrigando ao seu redimensionamento. Tarefa ciclópica que exige atenção e planeamento imediatos.

Henrique Dinis da Gama