Sudão abandona leis islâmicas que oprimiam as mulheres

O Governo de transição do Sudão proibiu a mutilação genital feminina, deu poder às mães sobre as suas crianças e descriminalizou parcialmente a prostituição. Deixou também de ser crime deixar a religião islâmica. As mudanças foram louvadas como uma revolução, mas também há quem avise que não vão mudar a vida da maioria da população e que tudo pode não passar de um piscar de olhos ao Ocidente.

“Encorajamos o novo Governo de transição a continuar a fazer reformas na lei e políticas domésticas até a tortura sistemática ser erradicada do país e a justiça e reparações para as vítimas estejam completas”, disse ao Guardian Charlie Loudon, conselheiro legal da organização não-governamental Redress. Para a organização, estas reformas “conduzem o Sudão no caminho da eliminação estrutural da violência contra mulheres e minorias”.

O Presidente Omar al-Bashir chegou ao poder em 1989, depois de um golpe de Estado, e controlou o Sudão até ser deposto em Abril de 2019, na sequência de protestos no país. Nas quatro décadas em que manteve o poder, perseguiu a oposição e impôs uma justiça com base na sharia, a lei que se baseia na tradição islâmica.

Bashir foi, em Dezembro de 2019, condenado por corrupção a uma pena de dois anos de prisão e o Governo de transição, criado para gerir a mudança de regime e com civis e militares no seu seio, já abriu a porta a entregar Bashir ao Tribunal Penal Internacional, para que seja julgado por crimes de guerra e contra a humanidade no Darfur entre 2003 e 2008. Mas apenas se isso tiver influência no acordo de paz com os rebeldes do Darfur, intermediado por potências estrangeiras.

“Quantas mulheres foram abusadas por estas leis injustas e humilhantes. Obrigado à nossa gloriosa revolução”, escreveu Ihsan Fagiri, presidente da No to Opression Against Women Initiative, citada pelo jornal britânico.

Uma importante motivação do Governo de transição parece ser a sua mudança de imagem junto da comunidade internacional, apesar de as reformas serem importantes. Os seus detalhes podem fazer com que tenham pouco impacto no dia-a-dia da maioria dos sudaneses, principalmente no das mulheres mais pobres.

Por exemplo, a criminalização da apostasia sempre foi uma ferramenta de Bashir contra os seus adversários políticos, mas pouco foi usada. A pena de morte por apostasia apenas foi aplicada uma vez no Sudão, e antes de Bashir chegar ao poder, e o objectivo era obrigar os opositores a fugirem do país.

“Houve o caso de uma jovem mulher em 2014 [Meriam Yehya Ibrahim Ishag] que se converteu ao cristianismo e que foi condenada à morte. No entanto, as pressões internacionais permitiram que abandonasse o país”, explicou à Deutsche Welle (DW) o analista Magdi el-Gizouli, do Rift Vally Institute. “Retirá-la da lei significa que o Governo vai deixar de acusar uma pessoa por mudar de religião. Isso acontecia marginalmente, não acontecia muitas vezes”.

As reformas também vão embater numa matriz cultural muito vincada, dado que um relatório da UNICEF, de 2014, contabilizava que 86,6% a prevalência da mutilação genital feminina. Não é a primeira vez que um executivo proíbe a mutilação genital feminina e, nas vezes anteriores, primeiro durante o domínio colonial britânico e depois no final da década de 1970, não se viram resultados tangíveis.

“Não é a primeira vez que um Governo decreta uma lei a criminalizá-la. É um sinal de governos progressistas”, continuou Magdi el-Gizouli. “Não tenho a certeza de que meios legais sejam a melhor forma para combater o que acontece no seio das famílias e é uma prática cultural”.

E, por fim, a prostituição foi parcialmente descriminalizada, no que está a ser encarado como autorização para o proxenetismo. No passado, toda a prostituição estava proibida, mas, agora, pode acontecer desde que em lugares próprios, como bordeis. A nova lei é omissa sobre a protecção de quem se prostitui.

“Para o estilo de vida de um certo segmento da população de Cartum, estas mudanças são bem-vindas”, disse El-Gizouli. “Para a audiência que recebe de braços abertos estas mudanças, os detalhes são inconvenientes”. Todas estas medidas soam a algo que o “Ocidente gosta de ouvir”, sublinhou à DW.

O Governo sudanês tem grandes dificuldades financeiras e precisa do apoio de doadores internacionais para respeitar os seus compromissos financeiros. O Fundo Monetário Internacional disse esta segunda-feira que a inflação deste ano deve atingir os 10% e a dívida nacional 258% do PIB e o primeiro-ministro sudanês, Aballa Hamdok, revelou que o país precisa de oito mil milhões de dólares no curto prazo. Os doadores internacionais prometeram 1,8 mil milhões de dólares na semana passada.