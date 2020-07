Reino Unido acusa Rússia de tentar roubar investigação sobre vacinas para a covid-19

O Reino Unido atirou-se esta quinta-feira à Rússia, com duas acusações sérias. O Governo britânico revelou, por um lado, ser “quase garantido” que agentes patrocinados por Moscovo “tentaram interferir” nas legislativas de Dezembro do ano passado e denunciou, por outro, a existência de ciberataques recentes, associados ao Kremlin, contra farmacêuticas e investigadores científicos britânicos, norte-americanos e canadianos, com o objectivo de roubarem informação sobre o desenvolvimento da vacina para a covid-19.

