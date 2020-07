Covid-19: Anthony Fauci pede fim de ataques “bizarros” da Administração Trump

Em plena pandemia de covid-19, com quase 3,5 milhões de infectados, 137 mil mortos e novos recordes a serem batidos diariamente, os Estados Unidos assistem a uma guerra entre a Casa Branca e o principal responsável pela resposta à pandemia no país. Após vários dias a ser alvo de críticas e ataques de funcionários da Casa Branca, o imunologista Anthony Fauci ripostou e pediu que os EUA se concentrem no verdadeiro problema: o combate à SARS-Cov-2.

