Município de Pinhel atribui 340 mil euros de apoios às Juntas de Freguesia

O município de Pinhel, no distrito da Guarda, distribuiu uma verba global de 340 mil euros por 17 Juntas de Freguesia do concelho, para apoio à “regular actividade de cada Freguesia”, foi anunciado nesta quinta-feira.

Segundo a autarquia presidida por Rui Ventura, os protocolos que oficializam o apoio do município às Juntas de Freguesia do concelho para o ano de 2020 foram celebrados na terça-feira, no auditório da Câmara Municipal de Pinhel.

O município adianta em comunicado hoje enviado à agência Lusa que “a cada Junta de Freguesia foi atribuído um apoio no valor de 20 mil euros, o que representa um investimento total de 340 mil euros, para 17 freguesias, tendo em conta que uma das 18 freguesias do concelho não aceitou celebrar o protocolo”.

De acordo com a nota, o autarca Rui Ventura considera que “esta é a forma mais equitativa” de o município de Pinhel “apoiar as Juntas de Freguesia e, consequentemente, as populações, através da atribuição de uma verba anual, igual para todas, de modo a fazerem face às principais despesas de funcionamento”.

Na ocasião, à margem da assinatura dos protocolos, o presidente da Câmara Municipal de Pinhel também aproveitou para sensibilizar os presidentes de Junta para a necessidade de não baixarem “a guarda” no que diz respeito à pandemia causada pela covid-19.

“Os esforços desenvolvidos até agora têm evitado novos surtos de contágio, mas todos os cuidados continuam a ser poucos e os autarcas de freguesia têm de manter-se atentos e vigilantes”, lê-se no comunicado.