Investimento de 4 milhões na Trofa em ciclovia de 2,5 km

A construção da Ciclovia do Coronado, um corredor ciclável e pedonal de 2,5 quilómetros, na Vila do Coronado, no concelho da Trofa, arranca na segunda-feira, num investimento de cerca de quatro milhões de euros, anunciou quinta-feira a Câmara Municipal.

A obra, que tem uma duração prevista pela autarquia liderada pelo social-democrata Sérgio Humberto de 14 meses, vai estender-se entre as freguesias de São Mamede do Coronado a São Romão do Coronado.

O investimento, segundo fonte da autarquia, “resultou da candidatura do município aos projectos da União Europeia promotores da descarbonização e mobilidade”, mas não se vai ficar por aí, uma vez que agregado a ele, serão construídos no percurso de 2,5 km “um parque infantil, dois parques de estacionamento e uma zona desportiva”.

A União Europeia comparticipa a obra em 85%, ou seja, em 2,32 milhões de euros de um valor elegível de 2,62 milhões de euros, a que se juntam 394 mil euros de Financiamento Público Nacional.

Ainda segundo a nota de imprensa, a ciclovia ligará o Largo da Feira Nova (S. Mamede) à Estação Ferroviária (S. Romão), incluindo o projecto a criação de zonas de “estacionamento para as bicicletas”, acrescentou a fonte.

“A Vila do Coronado ficará com uma infra-estrutura moderna e requalificada, que funcionará para aproximar as duas freguesias potenciando a circulação, a pé e em bicicleta, a prática desportiva, o lazer em família, a vivência ao ar livre. É um legado e uma herança de modernidade e desenvolvimento às próximas gerações”, explicou Sérgio Humberto citado pelo comunicado.