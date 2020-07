Construção da Casa do Publicitário em Lisboa com custo total previsto de 14 milhões de euros

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Associação Casa do Publicitário assinaram nesta quarta-feira o contrato para cedência de um terreno, no Restelo, para a construção da Casa do Publicitário, com o custo total estimado de 14 milhões de euros.

O projecto, que tem um custo total previsto de 14 milhões de euros e um prazo estimado de construção de 36 meses após aprovação do projecto e emissão de licenças, contempla a construção de um centro de assistência sénior com 40 unidades e 30 residências universitárias que serão arrendadas abaixo do valor médio do mercado, informou a associação, em comunicado.

De acordo com a mesma nota, o terreno situa-se na zona do Restelo, em Lisboa, e será cedido pela CML por um período de 75 anos.

A obra projectada pelo arquitecto Manuel Aires Mateus vai contar ainda com um centro de congressos com três salas de 100, 200 e 300 lugares, além do Museu da Publicidade e do alojamento das sedes das entidades representativas do sector publicitário: APAP -- Associação Portuguesa de Agências de Publicidade e Clube de Criativos, às quais se juntará a Academia Portuguesa de Cinema.

“A abertura de mais um centro de assistência sénior, bem como de 30 residências universitárias, responde a uma necessidade premente de equipamentos sociais na cidade de Lisboa e é um bom exemplo do que pode resultar de parcerias entre o município e o sector social e associativo, como é o caso da Associação Casa do Publicitário”, afirma, citado no comunicado, o presidente da CML, Fernando Medina.

Por sua vez, o presidente da Associação Casa do Publicitário, Ricardo Monteiro, considera que há agora “novos desafios pela frente com a angariação de fundos e a garantia de parceiros para este projecto, que pretende ser uma referência, não só para o sector da publicidade, mas também para a sociedade em geral”.