“Os automobilistas têm de perceber que é necessário dar espaço na cidade e não vão ser os peões a dá-lo”

Há muito que o carro tem a hegemonia da mobilidade nas cidades portuguesas, mas as novas ciclovias pop-up criadas no contexto da pandemia e um brutal atropelamento no Campo Grande, em Lisboa, trouxeram de novo o debate sobre o que fazer para melhorar as condições de circulação no espaço urbano. Neste P24 ouvimos a investigadora investigadora de mobilidade ciclável do Instituto Superior Técnico, Rosa Félix.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.