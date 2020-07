VanBox: uma pequena autocaravana (com tecto panorâmico e outras particularidades)

Carrinhas de pequenas dimensões transformadas em autocaravanas. Essa é a ideia fora da caixa lançada pela VanBox, empresa que oferece um serviço de aluguer de carrinhas Renault Kangoo Maxi com algumas alterações e particularidades: tecto panorâmico, caixa modular que se transforma em cama ou sala e uma cozinha equipada com fogão, geleira eléctrica e os utensílios indispensáveis à preparação de refeições.

Cláudia Patrício e Pedro Ferreira quiseram introduzir um novo conceito em Portugal, aquilo a que chamam de “caravanismo urbano” e por considerarem que o turismo em Portugal “não se resume às praias”. “As nossas carrinhas, pelas suas especificidades chegam a qualquer lugar. Pretendemos proporcionar aos nossos clientes, a possibilidade de conhecerem os lugares menos acessíveis em Portugal numa autocaravana, sem os constrangimentos das autocaravanas tradicionais”, explica em comunicado a empresa, cujo esboço terá sido feito em Maio de 2017.

Num dia em que “o tempo convidava a um passeio”, o casal decidiu sair de Lisboa “sem destino e de forma despreocupada”. Fugiam à rotina. Foram para sul, parando “aqui e ali sem nada marcado”. “Aproveitámos cada minuto daquele dia intensamente e sem vontade que ele acabasse. Depois de um dia com cheiro a férias, chegou o cansaço e com ele a preguiça de procurar um sítio onde passar a noite. A nossa vontade era a de ficar ali mesmo, a contemplar aquele céu estrelado que tínhamos tido a felicidade de encontrar, acompanhado de um copo de vinho ao som da música que estava a tocar no rádio e recarregar baterias para o regresso no dia seguinte”, contam os fundadores do projecto.

Nesse preciso momento, ambos desejaram que o carro “fosse algo mais do que apenas um carro”. “Foi nesse momento que surgiu a ideia de uma carrinha que nos levasse a todo lado e depois se convertesse numa campervan.”

A VanBox surge mais ou menos dois anos depois. Nasce “por se verificar uma lacuna no mercado no que diz respeito à oferta de autocaravanas de pequenas dimensões que permitam aos seus utilizadores ter maior mobilidade e liberdade associadas a um baixo consumo”, justificam.

Escolheram a van, desenharam a box. A fusão foi “simples e prática"; dizem. Acreditamos que aliando o conforto, liberdade e mobilidade podemos oferecer a possibilidade a turistas nacionais e estrangeiros de conhecer e desfrutar em plenitude do nosso país com todas as suas mais-valias paisagísticas, gastronómicas e lúdicas.”

A frota é composta por carrinhas Renault Kangoo Maxi com lugar para duas pessoas em circulação e em dormida. Têm ar condicionado, entrada USB e quatro tomadas, extintor, kit de primeiros socorros, frigorífico termoeléctrico, utensílios de cozinha, kit de lavagem (chuveiro exterior e lava loiças), tanque de água de 12 litros, cama com colchão e fogão a gás.

