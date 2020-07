Covid-19. Que países desaconselham Portugal aos turistas? E que países nos fecham as fronteiras?

O Verão de 2020 será um Verão atípico para o turismo, um dos principais motores da economia portuguesa. É que por toda a Europa, as fronteiras começam a reabrir-se e, se há países que abriram a Portugal sem qualquer hesitação, há também quem coloque entraves às férias em Portugal – e mesmo quem não as permita.

Por enquanto, há a certeza que as principais comunidades de emigrantes portugueses, vindas da Alemanha, Suíça, França ou Luxemburgo, poderão entrar e regressar sem qualquer problema, garantiu Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, na quarta-feira. Excepção feita ao Reino Unido, que impõe um período de isolamento de 14 dias ao regresso, algo que Berta Nunes tem “esperança que se venha a alterar”.

O facto de alguns países imporem um período de isolamento à chegada de quem regressa de Portugal (como o caso do Reino Unido), pode ser um dos principais elementos dissuasores de uma potencial visita – e é uma exigência de um grande número de países europeus. Noutra linha, há mesmo quem continue a proibir a entrada a pessoas que tenham estado em Portugal, como Áustria ou Polónia.

Quais são os países que desaconselham a visita a Portugal?

Holanda

Todos os cidadãos europeus e turistas vindos de países do espaço Schengen podem entrar na Holanda sem fazer qualquer período de isolamento, com três importantes excepções: Suécia, Reino Unido e duas regiões de Portugal – Norte e Lisboa e Vale do Tejo. No caso destas duas últimas regiões, que somam o maior número acumulado de infecções de acordo com os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde, os turistas são “fortemente aconselhados” a cumprir um período de isolamento de 14 dias.

Os turistas devem ter também o cuidado de reservar o alojamento na Holanda com antecedência – as autoridades podem pará-los na fronteira se não tiver uma reserva válida.

Irlanda

Todos os turistas que cheguem à Irlanda devem cumprir um período de isolamento de 14 dias, com excepção de quem vem da Irlanda do Norte. Isto inclui, claro, Portugal.

Reino Unido

Desde o dia 4 de Julho que todos os viajantes que cheguem vindos de Portugal ao Reino Unido têm de cumprir um período de isolamento de 14 dias (incluindo quem vem dos arquipélagos da Madeira e dos Açores). As viagens “não-essenciais” a Portugal devem ser evitadas, lê-se no site de conselhos aos viajantes britânicos – excepção feita aos Açores e Madeira.

Bélgica

Na Bélgica há medidas diferenciadas para quem vem de Portugal. Se o viajante tiver passado por uma das 19 freguesias que ainda estão em estado de emergência não pode entrar na Bélgica. Todos os que vierem de outras zonas podem entrar, mas terão de cumprir isolamento de forma obrigatória e fazer um teste à chegada.

Estónia

Na Estónia, os critérios para decidir se os viajantes devem (ou não) fazer um período de isolamento são epidemiológicos: se o país de onde se regressa tiver mais de 16 casos por cada 100 mil habitantes, têm de se isolar por duas semanas à chegada, mesmo que não tenham sintomas – é o caso e Portugal, de acordo com a última actualização de 14 de Julho.

Noruega

Aqui aplica-se um sistema de semáforo: há países a verde, mais seguros, e a vermelho, mais perigosos. Portugal está nesse último grupo, o que quer dizer que todos os viajantes têm autorização para entrar (ou regressar) à Noruega, desde que cumpram um isolamento de dez dias desde o momento que pisam o território. Para o fazer, devem ainda apresentar um comprovativo de alojamento para esses dez dias. Se regressar de Espanha, a verde, não precisa de cumprir nenhum desses requisitos.

Chipre

Aqui também se dividem os países consoante o nível de segurança: a categoria A é a que tem “o estado epidemiológico mais favorável”, seguida da B e da C, a menos segura. A última actualização de 13 de Julho coloca Portugal fora das listas A e B, colocando-o automaticamente na lista C, de países “com risco acrescido comparados com a categoria A e B”, em conjunto com a Suécia, Reino Unido e Sérvia (que não faz parte da União Europeia).

A entrada no Chipre é apenas autorizada “a uma categoria específica de cidadãos que têm a possibilidade de fazer um teste à covid-19 à chegada” ou apresentar um teste negativo feito nas 72 horas antes da chegada. Mesmo assim, terão de ficar em isolamento durante 14 dias.

Bulgária

Na chegada à Bulgária, “os turistas provenientes de Portugal e da Suécia, assim como do Reino Unido, são submetidos a uma quarentena de 14 dias”, lê-se no site Reopen Europe. Quem chega vindo de Portugal e da Suécia deverá apresentar um teste negativo, feito até 72 horas antes de entrar no país, ou estarão sujeitos a 14 dias de quarentena.

Roménia

Quem chega de países com alta incidência deve isolar-se – é o caso de Portugal, de acordo com a última lista actualizada a 6 de Julho.

Hungria

Para as autoridades húngaras, Portugal é um país a amarelo no semáforo da incidência de covid-19 – a vermelho estão, por exemplo, a Ucrânia, Moldova, México ou Peru. Os EUA estão também a amarelo.

Quem chega à Hungria, vindo de um país considerado amarelo ou vermelho será sujeito a controlos sanitários: se se detectar uma suspeita de infecção, será colocado em isolamento durante 14 dias, a menos que tenha tido dois testes negativos com 48 horas de diferença e até cinco dias antes de entrar na Hungria. Os turistas vindos desses países têm de ser examinados: em caso de suspeita de infecção não podem entrar. Se não for esse o caso, o turista tem de cumprir, na mesma, 14 dias de isolamento.

Eslováquia

Quem chega à Eslováquia vindo de um país “pouco seguro” no entender das autoridades locais (como o caso de Portugal) deve manter-se em isolamento até ter um teste negativo à covid-19. O teste tem de ser feito na Eslováquia.

Quais são os países que proíbem a entrada de quem esteve em Portugal?

EUA

Os Estados Unidos da América proíbem a entrada a todas as pessoas que tenham estado mais de 14 dias nos países da área Schengen, o que inclui Portugal. Os cidadãos norte-americanos e os residentes permanentes podem regressar, mas terão de cumprir um isolamento de 14 dias.

Brasil

De acordo com o Portal das Comunidades portuguesas, “as autoridades brasileiras decretaram restrições à entrada de estrangeiros no Brasil”. Só podem entrar cidadãos brasileiros, residentes no Brasil, que comprovem residência habitual e diplomatas. Do lado português, só estão autorizados voos de e para São Paulo e Rio de Janeiro – caso sejam viagens essenciais e caso tenham tido um resultado negativo ao teste covid-19.

Áustria

Portugal não está na lista de países cujos nacionais podem entrar e sair livremente, assim como a Suécia. Os turistas da Bulgária e da Roménia podem entrar se tiverem um teste negativo, que não pode ter mais do que quatro dias.

Polónia

Todos os voos internacionais de aeroportos da União Europeia podem entrar na Polónia, com excepção dos vindos de Portugal, Reino Unido e Suécia. Há excepções, caso a pessoa viva na Polónia ou tenha lá família – e esta regra é válida mesmo para pessoas que cheguem de países fora da União Europeia.

Lituânia

Os lituanos baseiam-se em critérios epidemiológicos (ou seja, na quantidade de casos positivos observados por cada cem mil habitantes) para proibir a entrada de portugueses no seu território. E isso exclui cinco países da lista de viajantes que podem entrar: Suécia, Luxemburgo, Bulgária, Roménia e Portugal. Os lituanos que regressem ao país vindos desses países devem cumprir um período de isolamento de 14 dias. Esta lista é actualizada semanalmente.

Finlândia

Na Finlândia, ainda há controlos fronteiriços para quem chega vindo de Portugal (assim como Espanha, Luxemburgo, Polónia, França, Suécia e República Checa). Apesar disso, os finlandeses que tenham estado em Portugal são autorizados a regressar.

As viagens essenciais (como as relacionadas com trabalho ou estudos) podem continuar a realizar-se, mas quem esteve em Portugal está desaconselhado a fazer turismo na Finlândia. À chegada conte com um período de isolamento de 15 dias.

Dinamarca

Os residentes na Dinamarca podem entrar sem problemas desde que tenham um passaporte. “As fronteiras estão abertas para cidadãos oriundos dos Estados-membros da União Europeia à excepção de Portugal e dos Luxemburgo”. No caso dos suecos, só quatro regiões têm autorização para entrar. No que toca a turistas de outros países, só entra quem não tiver sintomas. Esta lista é actualizada semanalmente, às quartas-feiras.