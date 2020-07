Cansado disto tudo? Grite até ser ouvido na Islândia

A nova campanha da Islândia é de gritos, literalmente: Let It Out Iceland diz-nos que o que precisamos todos para nos acalmarmos um pouco é da Islândia, mesmo que, para já, não possamos viajar até lá. A proposta é simples e pode até acalmar-nos um pouco os nervos: grite, grite até ser ouvido na Islândia.

Basta abrir o site dedicado à campanha, escolher uma das zonas naturais propostas, activar o microfone e gravar o seu grito. Este será enviado depois para as colunas de som colocadas na zona que escolheu. O seu grito chega logo ao seu destino e é libertado pelos ares das Islândia. Simples e eficaz. Também se pode deixar ficar a admirar a natureza em directo no site enquanto fica a ouvir a banda sonora (algo surreal e esquizofrénica) constituída pelos gritos (ou outro sons, claro) enviados por outros utilizadores. Para enviar o grito para a natureza islandesa basta entrar no site oficial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Actualmente, a Islândia aceita a entrada de turistas de alguns países sem restrições (casos da Alemanha e dos países nórdicos, à excepção da Suécia), mas em geral obriga os viajantes a realizarem um teste à covid-19 à chegada ou em alternativa ficarem 14 dias de quarentena.

A Islândia é dos países com menos casos e com o surto sob maior controlo: foram confirmadas cerca de 1900 pessoas com o vírus e dez mortes.