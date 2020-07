Aos 118 anos, Elevador de Santa Justa volta ao sobe-e-desce. Mas sem miradouro acessível

Ao contrário do que tem sido tradição, não haverá, decerto, as longas filas de visitantes a aguardar vez para subirem no Elevador de Santa Justa, e admirarem as vistas da Baixa de Lisboa. Mas, para quem quiser experimentar, ou matar saudades deste monumento inaugurado a 10 de Julho de 1902, um dos mais visitados de Portugal, aí está ele de volta. Mas sem o miradouro acessível.

Encerrado desde 15 de Março, por causa da pandemia de covid-19, o elevador, que foi alvo de demorada renovação terminada há três anos, voltou ao activo esta quarta-feira, precisamente quatro meses depois.

A reabertura é “faseada”, como explicou o gabinete de relações públicas da Carris à Fugas: para já, apenas com uma cabine a funcionar, “garantindo assim todas as questões de segurança no período actual”, sublinha-se.

A maior falta, porém, para muitos dos visitantes, será a do acesso ao miradouro no topo. Para este, “ainda não há data para reabertura”. Fica uma esperança: quando entrar em funcionamento a segunda cabine do elevador, o miradouro deverá reabrir.

Por agora, fica a experiência do sobe-e-desce e o acesso da rua do Carmo, pela plataforma aérea, para o largo do Carmo. Um passeio que já andava a somar cerca de um milhão de visitantes por ano, colocando o elevador entre as atracções mais visitadas de Lisboa e de Portugal.

O bilhete de acesso ao elevador, que funciona todos os dias das 7h30 às 21h, custa €5,30 para duas viagens (está incluído no passe municipal, mas quem tem de comprar bilhete terá sempre de adquirir ida-e-volta). A estrutura está também integrada em outros bilhetes, como na campanha “Encontrei Lisboa”, um programa proposto pela região para atrair visitantes portugueses e que inclui o acesso grátis ao elevador, entre outras promoções.

Quanto a outras atracções da Carris, casos dos ascensores da Bica, Glória e Lavra, estes continuam operacionais.