Do Dragão aos Aliados: as imagens dos festejos do FC Porto

Não foi a tradicional enchente de outros anos, mas a cidade Invicta voltou a pintar-se de azul para festejar um título do FC Porto. Desmotivados pelo contexto de crise pandémica que o país atravessa, muitos decidiram ficar por casa, mas centenas de pessoas fizeram questão de sair à rua na noite de quarta-feira para festejar o triunfo carimbado com uma vitória sobre o Sporting por 2-0.

A noite de festa começou junto ao Estádio do Dragão, com a claque Super Dragões a liderar os cânticos. O forte contingente policial, porém, impediu qualquer aproximação dos adeptos ao estádio, com os festejos a transferirem-se para a Avenida dos Aliados, no coração da cidade.

O incessante buzinar e gritos de apoio ao clube foram a banda sonora de uma noite que, para alguns, durou toda a madrugada. Ainda que de forma momentânea – e depois de não ter conseguido celebrar o São João –, a festa e alegria voltaram às ruas do Porto. Celebrações que se poderão repetir novamente em Maio, caso o resultado da final da Taça de Portugal contra o Benfica seja favorável aos "dragões".