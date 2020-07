Enquanto a retoma não se confirma, BCE pode optar por uma pausa

Numa altura em que as dúvidas continuam a ser mais do que as certezas em relação à evolução da economia, ao rumo da inflação e ao acordo para um fundo de recuperação da UE, o Banco Central Europeu pode, na reunião desta quinta-feira, optar por deixar tudo na mesma. O cenário considerado mais provável é que não sejam apresentadas novas medidas e que nenhuma das medidas adoptadas nas últimas reuniões seja retirada.

