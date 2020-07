Candidaturas a apoios para “Trabalhar no Interior” abrem em Agosto

Já está assinada, e pronta para publicação, a portaria que define os apoios anunciados no programa “Trabalhar no Interior”, e que vai dar incentivos à mobilidade geográfica de trabalhadores, avançou ontem Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na cerimónia de lançamento do programa +CO3SO Emprego,.

