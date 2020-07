Aprovado decreto-lei que autoriza Estado a reforçar na TAP

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que autoriza o Estado a adquirir, através da Direcção Geral de Tesouro e Finanças, uma parte das participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da TAP que estão nas mãos da actual accionista, a Atlantic Gateway, onde estão David Neeleman e Humberto Pedrosa.

Em causa está a parte da Atlantic Gateway que era controlada por David Neeleman, e que representa cerca de 22,5% do capital social e dos direitos de voto na TAP SGPS. Com esta transmissão, o Estado fica a deter uma participação social total de 72,5%, e os correspondentes direitos económicos, pelo montante de 55 milhões de euros.

Hoje, o Estado é dono de 50% do capital social mas apenas 5% dos direitos económicos da companhia, que estão maioritariamente nas mãos da Atlantic Gateway, dona de 45% do capital. Os trabalhadores têm os restantes 5% da TAP

O acordo foi anunciado há cerca de duas semanas, mas só agora é que o decreto de lei que o enquadra foi aprovado em Conselho de Ministros.

O PÚBLICO tem tentado perceber quando é que o acordo anunciado no dia 2 de Julho é formalmente assinado, e se a entrada de alguma tranche financeira dos 1200 milhões de euros autorizados por Bruxelas estaria dependente da assinatura desse acordo – como o ministro das Infra-estruturas muitas vezes anunciou, que só havia ajudas à TAP se os actuais accionistas aceitassem as condições impostas pelo Governo.

Em repostas dadas ao Negócios no final da semana passada, o ministro das infraestruturas referia que o acordo ainda não estava assinado porque faltavam alguns formalismos societários para resolver.

O PÚBLICO perguntou também se o acordo só seria formalizado depois de David Neeleman ter a aprovação dos obrigacionistas (do empréstimos de 90 milhões de euros feitos pela companhia brasileira Azul à TAP em 2016) de que aceitam prescindir do direito de transformar os títulos de dívida em participações de capital, como é exigência do Governo, mas até agora não obteve respostas.

A assembleia geral extraordinária de accionistas da Azul só está marcada para dia 10 de Agosto. Alem de dar 10,6 milhões de euros aos accionistas da Azul, o acordo com o Governo para a saída da TAP garante 44,4 milhões de euros a David Neelmena, que foi fundador da companhia aérea, é seu presidente e é um dos seus principais accionistas.

Entretanto, a TAP continua em gestão corrente, sem se conhecer, também, quem será a equipa que vai assumir o futuro da companhia aérea.

Na passada terça-feira, o Negócios dizia que a primeira tranche de 250 milhões iria chegar na próxima segunda-feira, de maneira a viabilizar o pagamento de salários e fornecedores. Mas fonte oficial da TAP escusa-se a fazer comentários ou a prestar esclarecimentos sobre estas questões. Da tutela também ainda não chegaram as respostas às questões enviadas.