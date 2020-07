Manchester United não desiste da Champions

Desta vez não houve golo nem assistência de Bruno Fernandes em mais um triunfo do Manchester United na Premier League inglesa. Em jogo a contar para a 36.ª ronda, os “red devils” foram ao londrino Selhurst Park derrotar o Crystal Palace por 0-2, com golos de Rashford e Martial. Esta vitória deixou o United no quinto lugar, com 62 pontos, em igualdade pontual com o Leicester City, que também triunfou nesta quinta-feira por 2-0, em casa, ao Sheffield United.

Já na luta pela manutenção, o Aston Villa conseguiu arrancar um ponto na sua viagem a Liverpool, com um empate (1-1) frente ao Everton. Com um dos três lugares de despromoção já entregue ao Norwich, ainda há quatro equipas que vão enfrentar as duas últimas jornadas a lutar pela vida: West Ham (34 pontos), Watford (34), Bornemouth (31) e Aston Villa (31).

Quase a subir está o Leeds United, orientado pelo argentino Marcelo Bielsa, que bateu em casa o Barnsley por 1-0. Para regressar à Premier League 17 anos depois, o Leeds, onde joga o português Hélder Costa, só precisa de fazer mais ou ponto nas duas jornadas finais.